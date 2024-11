Football-RD Congo/Nécrologie : la CAF confirme le décès de Paul Kalambay, ancien portier des Leopards Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, par le biais d’un communiqué, le décès de Paul Kalambay, légendaire gardien de but congolais, survenu mardi dernier. Champion d’Afrique en 1974, il s’est éteint à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie, laissant derrière lui un héritage marqué par son immense contribution au football […] XALIMANEWS-La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, par le biais d’un communiqué, le décès de Paul Kalambay, légendaire gardien de but congolais, survenu mardi dernier. Champion d’Afrique en 1974, il s’est éteint à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie, laissant derrière lui un héritage marqué par son immense contribution au football africain. «Dr Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football (« CAF »), exprime sa profonde tristesse après le décès du vainqueur de la Coupe d’Afrique en 1974, l’ancien gardien congolais qui a également défendu les couleurs du TP Mazembe. Surnommé Japan, le portier a pris part à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Le président de la CAF présente ses sincères condoléances, ainsi que celles de la Confédération Africaine de Football, à la famille de Paul Kalambay, à la Fédération congolaise de football (FECOFA), et au peuple de la République Démocratique du Congo. Que l’âme de Paul Kalambay repose dans la paix éternelle.», peut-on lire dans le communiqué de l’instance fédérale du football africain. Le défunt était le légendaire gardien de but du Tout puissant Mazembe et international congolais champion d »Afrique 1974, comme doublure de l’emblématique Kazadi. https://x.com/CAF_Media/status/1856685738856784286?t=5XpUFGGTYfRKsJUpcoPvdQ&s=19



