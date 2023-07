Football: Retrouvailles Sénégal-Algérie en amical, le 12 septembre à Diamniadio

Le Sénégal rencontre l’Algérie en match international, le 12 septembre 2023, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. De belles retrouvailles donc entre les deux équipes nationales après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football perdue par les Lions devant les Fennecs en 2019 au Caire (0-1). Après la victoire contre le Brésil […]

Après la victoire contre le Brésil en amical international (4-2), Sadio Mané et ses coéquipiers voudront bien remettre cela, surtout face à Ryad Mahrez et ses camarades qui ont disposé du Sénégal en match de poule et en finale de la Can 2019 sur la plus petite des marques lors des deux confrontation. Un véritable test pour les deux équipes championnes 2019 et 2021 avant le rendez-vous en Côte d’Ivoire pour la Can en janvier 2024.

Source : https://lesoleil.sn/football-retrouvailles-senegal...