Football-Série A : l’AC Milan et Fodé Ballo Touré se séparent à l’amiable, un retour en France en vue

XALIMANEWS-Le club italien de l’AC Milan et l’international sénégalais Fodé Ballo Touré, se sont séparés à l’amiable. Le Lion de la Teranga est annoncé du côté de la Ligue 1 française. Ce mardi 21 janvier 2025, l’AC Milan a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, la résiliation à l’amiable du contrat du […] XALIMANEWS-Le club italien de l’AC Milan et l’international sénégalais Fodé Ballo Touré, se sont séparés à l’amiable. Le Lion de la Teranga est annoncé du côté de la Ligue 1 française. Ce mardi 21 janvier 2025, l’AC Milan a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, la résiliation à l’amiable du contrat du défenseur Fodé Ballo-Touré. » Le club souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière « , a précisé la formation italienne dans son bref message. Selon des informations rapportées il y a quelques jours par L’Équipe, le club du Havre suivrait de près l’évolution de la situation du joueur. Désormais libre de tout contrat, l’ancien défenseur de l’AS Monaco pourrait ainsi faire son retour en France lors de ce mercato hivernal.



