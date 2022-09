Football : UFOA (U20) 1/2 finale: Le Sénégal étrille la Mauritanie et se qualifie à la Can Egypte 2023

Les Lionceaux sénégalais n'ont fait aucun cadeau à leurs homologues de la Mauritanie (pays organisateur) lors de la demi-finale du tournoi Ufoa/A qualificatif à la Can des moins de 20 ans. Les coéquipiers de Samba Diallo se sont imposés sur le score sans appel de 4-1, et joueront la grande finale de cette compétition contre la Gambie qui a battu le Mali, aux tirs au but, dans l’autre demi-finale. Assurées de jouer la prochaine Coupe d’Afrique des nations de cette catégorie qu'accueillera l'Égypte en 2023, les deux équipes vont d’abord se disputer le trophée du tournoi de l’UFOA de la zone A, ce dimanche. Une opposition qui marquera le remake de la finale de la dernière édition organisée à Dakar et remportée par les Gambiens au stade Lat Dior à l’issue des tirs au but. Une belle donc revanche pour les protégés du coach Malick Daff.



Adama Sall (Saint-Louis)

