Football : le match amical Brésil-Sénégal n’est pas encore officialisé, selon la FSF

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football a confirmé que les négociations pour la tenue d’un match amical entre le Brésil et le Sénégal ont bien lieu mais que rien n’est encore officiel.



Ce n’est plus qu’une question de jours. Le match amical annoncé entre la Seleçao et les Lions devrait se tenir au mois d’octobre lors de la prochaine date FIFA. Le Président de la Fédération sénégalaise de football l’a confirmé, ce lundi, à Dakar, à la fin de la conférence de presse sur la Coupe d’Afrique de l’UFOA prévue du 28 septembre au 13 octobre. Selon Me Senghor, le Brésil reste un adversaire auquel le Sénégal devra affronter très prochainement même si pour l’heure rien n’est encore officiel comme l’annoncent les rumeurs. Néanmoins, il précise que cette rencontre amicale devra se jouer en Asie plus précisément au Koweit le 15 octobre.



L’instance du football sénégalais a par ailleurs annoncé que d’autres adversaires souhaiteraient affronter le Sénégal lors de cette date FIFA, mais le Sénégal est en pole position.



Pour rappel, les Lions n’ont pas pris part aux deux dates FIFA du mois de septembre. la Fédération a préféré observer une pause pour permettre aux joueurs de Aliou Cissé de souffler après une année 2019 très chargée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos