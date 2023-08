Football local : À quand l’innovation et la valorisation des Trophées par la FSF ?

Au moment où le football international sénégalais est au faîte du contient africain voire au plan mondial, son football local traîne encore les pieds, malgré des progrènnhs non négligeables déjà accomplis. Ici, on ne parle même pas de modèle économique et autres stratégies de développement et d’autonomisation des clubs locaux, mais tout simplement de mise en valeur de nos championnats et autres compétitions. Ce, a travers des dotations financières plus importantes décernées aux vainqueurs. Mais également des trophées digne du nom !

De véritables Coupes aux designs épurés et modernes. Au-delà de simples objets métalliques, des œuvres d’art qui traduisent parfaitement l’esprit sénégalais. Ceci est loin d’être une banale remarque ou une sorte de caprice de champion. Il s’agit d’un aspect à la fois marketing et symbolique, extrêmement important. Malheureusement, un aspect qui semble être négligé par la fédération sénégalaise de football.

Depuis des dizaines d’années ce sont les mêmes types de trophée qui sont systématiquement décernées aux champions de Ligue 1 et 2, Coupe de la Ligue, ou au vainqueur de la Coupe du Sénégal. En guise de trophée on voit toujours de grosses timbales dorées ou argentées flanquées de grosses anses et d’un couvercle qui traduisent un flagrant manque d’ingéniosité et d’esthétique. Comme si cela ne suffisait pas, la FSF ne se gêne pas pour coller grossièrement une étiquette à l’effigie de l’instance dirigeante du football sénégalais. À la limite on dirait une babiole ! Certes comparaison n’est pas forcément raison. Cependant, entre le trophée de la Coupe du monde de football qui est estimée à plus 20 millions de dollars, celui de la FA Cup anglaise qui dépasse le million d’euro, la Coupe en argent massif de la Ligue des champions ou encore la Copa Del Rey, nos coupes frisent le ridicule.

Dans le football moderne, les trophées revêtent une grande valeur historique, culturelle et emblématique. C’est surtout l’affaire de grands créateurs tels que Silvio Gazzaniga (créateur de l’actuelle coupe du monde) ou encore l’artisan-joaillier Jörg Stadelmann auteur du trophée de la Ligue des champions. Et, dans ce domaine le Sénégal recèle de véritables génies de l’art et de la sculpture précisément. Des artistes capables de sortir de leur atelier des œuvres ou trophées qui seraient plus représentatives de la culture et du sport sénégalais.

À la place, on se contente encore de coupes que l’on pourrait facilement trouver dans le premier magasin d’équipements sportifs du coin. Au lendemain des finales et en fin de saison, pas étonnant de voir ces coupes parfois traîner dans des endroits improbables ou entre les mains de profanes. Personne n’y prête attention ! En fin de compte à quand des innovations venant de la fédération sénégalaise de football ? Nos clubs méritent bien cela, de même que nos brillants footballeurs et techniciens dont les breloques sont souvent « quelconques.»

Nous devons faire plus. Nous pouvons faire plus ! La FSF doit rectifier le tir. Cela commence par une série de petites décisions et d’améliorations qui, mises bout à bout enclenchent inexorablement une nouvelle dynamique. Un processus de revalorisation du football local qui n’en serait que plus attractif et professionnel. En attendant de réussir le pari de faire du sport sénégalais en général une véritable industrie, nous voulons des trophées majestueux ! Des coupes qui font rêver et qui symbolisent parfaitement ce pays de football qu’est celui de la Téranga.