Football sans frontières : Linebet et l'AS Monaco unissent leurs forces pour réussir

La collaboration entre l'AS Monaco et Linebet, une plateforme de paris en ligne de premier plan, améliore l'expérience des fans. Ce partenariat permet aux fans d'interagir plus activement avec l'équipe, grâce à des promotions exclusives et à du contenu engageant sur les territoires africains et MENA. La technologie innovante de Linebet, garantit un processus de paris fluide, ce qui permet aux fans du Sénégal, de parier sur les matchs et de recevoir des mises à jour en direct.





L'AS Monaco, officiellement dénommée Association Sportive de Monaco Football Club, est un club professionnel de football situé dans la Principauté de Monaco. Fondée en 1924, l'AS Monaco a une histoire riche et, est bien connue pour ses performances exceptionnelles dans le football français. L'équipe a remporté plusieurs titres de Ligue 1, avec des victoires clés dans les années 1960 et une victoire significative lors de la saison 2016-2017. De plus, l'AS Monaco a fait des vagues dans les compétitions européennes, atteignant la finale de l'UEFA Champions League en 2004, où elle a terminé deuxième derrière le FC Porto.

