Force COVID-19 / Appui aux familles vulnérables: Un bon déroulement noté aux cités Damel, Léopold S. Senghor et Mixta

Les cités Damel, Léopold S. Sengho et Mixta ont bénéficié ce dimanche 5 juillet 2020, d'une aide de la Force COVID-19 avec son volet « Appui aux familles vulnérables ». Un bon déroulement des opérations a été noté.

La distribution des denrées de première nécessité se poursuit. C’est dans ce cadre que les cités Damel, Léopold S. Senghor et Mixta ont bénéficié ce dimanche 5 juillet 2020, de ce volet de la Force COVID-19



L'opération s’est effectuée en présence des délégués de quartier, des relais communautaires, ainsi des membres d’autres organisations pour plus de transparence et d’équité dans la distribution. La cérémonie de remise de l'aide alimentaire s’est tenue à l’école Soprim.



Une occasion saisie par Mme Guiro, déléguée de quartier de la cité Mixta, pour remercier l’Etat et la commune de la Patte d’Oie.



Les populations en dépit de la vague de chaleur qui sévit, sont venues en nombre pour récupérer cet appui. Pour les absents pour indisponibilité, les personnes du troisième âge, Mme Nguiro a aussi rassuré que leur part est sécurisée, en attendant de la leur faire parvenir par envoi ou personne interposée.



