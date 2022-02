Forces Barkhane et Takuba : Le gouvernement malien exige un retrait sans délai

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué de presse, le gouvernement souligne que l’implication d’autres partenaires dans le retrait des forces militaires de Barkhane et Takuba « viole », les accords entre la France et le Mali. Le gouvernement malien dit prendre acte de la « décision unilatérale » des autorités françaises. Selon la même source, malgré les accords entre les deux pays, d’autres décisions unilatérales avaient été prises par la France, le 3 juin 2021, sur la suspension des opérations conjointes avec les Forces armées maliennes et le 10 juin 2021 sur la fin de l’opération Barkhane.



«Au regard des manquements répétés » des accords de défense entre les deux pays, le Gouvernement malien invite les Autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national ». Ce retrait, précise-t-on, se fera sous la « supervision des autorités maliennes. Celles-ci soulignent que les résultats obtenus, vantés par les autorités françaises, ne sont en réalité « pas satisfaisants ».



En 2013, rappelle le gouvernement malien, l’opération Serval visait à détruire le terrorisme et restaurer l’autorité de l’Etat malien sur l’ensemble du territoire national. « La menace terroriste initialement localisée au Nord du Mali, s’est répandue sur l’ensemble du territoire national », constate le gouvernement malien.

Adou FAYE





Source : Un retrait sans délais des forces Barkhane et Takuba du Mali. C’est l’exigence du gouvernement malien 48 heures après l’annonce de la France et ses partenaires de retirer leurs forces dans le pays.Source : https://www.lejecos.com/Forces-Barkhane-et-Takuba-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook