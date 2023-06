Forces occultes comme à l’époque des…mercenaires libyens

Dès l’annonce de la condamnation (à deux ans de prison) du leader de Pastef Ousmane Sonko le rendant inéligible pour la Présidentielle de 2024, de violents heurts ont fait plus de 15 morts à Dakar et Ziguinchor. Il y a eu des scènes d’émeutes qui ont poussé le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, à faire une déclaration visant à minimiser l’ampleur des manifestations en ces termes : « Des forces occultes ont infiltré les manifestations. Mais l’État va sévir » a-t-il menacé. « Des forces occultes », vous dites ? Autrement dit, des individus inconnus et extrêmement armés qui agissent de façon secrète. Il est vrai que le brillant procureur Antoine Felix Diome nous a habitués à de retentissants réquisitoires. Mais cette fois-ci, il aurait commis une véritable erreur de communication synonyme de « blasphème » contre tout un dispositif sécuritaire mis en place par l’Etat.



« Le Témoin » quotidien s’interroge comment des forces occultes peuvent-elles échapper aux redoutables services de renseignements de l’Etat, aux Groupes d’Action Rapides de Surveillance et d’Intervention (Garsi), aux éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et aux agents de Brigade d’Intervention polyvalente de la police (Bip) jusqu’à infiltrer des manifestants en plein cœur de la capitale sénégalaise ? « Le Témoin » est convaincu que l’honorable ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome croyait s’adresser à des demeurés nés de la dernière pluie (après 2000). Car les plus jeunes, les ainés et les vieux se soutiennent encore des années(1988-1989) du président Abdou Diouf où les pontes du régime socialiste nous parlaient de mercenaires libyens venus en renfort aux sopistes de Me Abdoulaye Wade.



Il s’agissait de ressortissants libyens « arrêtés » avec des armes de guerre à l’aéroport Dakar-Yoff alors qu’ils venaient de débarquer d’un vol d’Air Afrique, nous disait-on. Une véritable mise en scène puisque ces drôles de mercenaires libyens avaient été recrutés et payés par l’alors ministre Jean Collin. Cette idée d’un complot de trop consistait à faire croire à l’opinion nationale et internationale que le turbulent opposant Abdoulaye Wade avait fait venir des mercenaires libyens pour déstabiliser le pays du président Abdou Diouf. Au finish, l’accusation grotesque s’était dégonflée comme un ballon de baudruche. 35 ans après, le même plat réchauffé est resservi aux Sénégalais…

Le Témoin