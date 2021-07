Forêt classée de Mbao : Des maraîchers bénéficient d’un projet de plus de 330 millions de FCfa Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de renforcement de la résilience socioéconomique des groupements de maraîchers de la forêt classée de Mbao a été lancé, hier, à Dakar. C’est à l’initiative du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour un coût global de 600.000 dollars, soit 331.500.000 FCfa. La durée du projet est de deux ans. Le […] Le projet de renforcement de la résilience socioéconomique des groupements de maraîchers de la forêt classée de Mbao a été lancé, hier, à Dakar. C’est à l’initiative du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour un coût global de 600.000 dollars, soit 331.500.000 FCfa. La durée du projet est de deux ans. Le lancement a eu lieu au cours d’un atelier qui a regroupé différentes parties prenantes à la protection sociale et à la préservation des écosystèmes forestiers ainsi que des groupements de femmes et jeunes bénéficiaires. Plus de 200 personnes issues de huit regroupements de femmes et de jeunes devraient bénéficier de ce projet dont la première phase porte sur 10 hectares. « Ce projet ambitieux qui vient dans un contexte de changement climatique et de pandémie de Covid-19 a pour objectif d’encourager les pratiques d’économie verte pour la préservation des écosystèmes et leur résilience aux changements climatiques », a expliqué le colonel Sakhoudia Thiam, conseiller technique numéro 2 du Ministre de l’Environnement et du Développement durable. Elle a indiqué que ce projet est un modèle de réduction de la pauvreté et de vulnérabilité mais aussi de renforcement de la protection sociale des populations vivant des ressources forestières. Le représentant-résident adjoint du Pnud au Sénégal, Kébir Alaoui, a, pour sa part, relevé l’urgence de réconcilier l’homme avec la nature. APS



Source : http://lesoleil.sn/foret-classee-de-mbao-des-marai...

