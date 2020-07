Forfaiture à la Médina : un jeune surpris en pleins ébats sexuels avec une malade mentale « Kawtééf ! » aurait crié cet animateur très connu des Sénégalais ! Pour une forfaiture, ceci en est une ! Une patrouille des éléments du commissariat de police de Rebeuss est tombée sur une scène impudique et ignoble, dans la nuit du 29 au 30 juin 2020 aux environs de minuit, à l’avenue Blaise Diagne X Dial Diop, plus précisément près du feu tricolore.

D’après « L’As », Ahmadou Sall, vigile de son état et domicilié à la Médina, à la rue 22x18, a jeté son dévolu sur une malade mentale. Il a été surpris en train d’entretenir des rapports sexuels avec une fille qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, dans la rue.



C’est ainsi qu’ils ont appréhendé le jeune vigile âgé de 25 ans. Devant les enquêteurs, le mis en cause a expliqué qu’il s’était rendu au bar de Niayes Thioker vers 19 heures pour prendre quelques verres.



En rentrant, dit-il, il a trouvé une malade mentale couchée non loin du feu tricolore. Ayant eu envie de faire l’amour, il s’est rapproché d’elle, mais cette dernière qui avait faim lui a demandé de l’argent avant de passer à l’acte.



Pour appâter sa victime, Ahmadou Sall lui a donné le pain qu’il avait dans son sac. Il dit ignorer que la dame est malade. Il a été déféré au parquet pour outrage public à la pudeur.

Comme quoi, il y a des hommes qui sautent sur tout ce qui bouge.



