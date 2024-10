Formation École-Entreprise : Le Ministère de la Formation professionnelle et le Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, signent une convention de partenariat, ce mardi Le Ministère de la Formation professionnelle et le Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, ont procédé ce mardi, à une signature d’une convention de partenariat, pour la mise en œuvre du Programme de Formation École Entreprise ( F2E), qui ambitionne une adéquation systémique entre l'offre de formation et les besoins en compétences exprimés par les secteurs productifs et stratégiques, dont l'énergie, le pétrole, le gaz et les mines. Selon Moustapha Ndieck Sarré, dans les 5 ans à venir, le gouvernement prévoit de former 700.000 jeunes techniciens, pour un objectif de 5 millions à l'horizon 2050.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|



