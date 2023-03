Formation Politique : Maggi Pastef installe son bureau départemental de Thiès La mise en place du bureau départemental consensuel de «Maggi Pastef» de Thiès, ce dimanche 26 mars 2023, regroupant l’ensemble des 15 communes concernées, a été une occasion pour les camarades de Ousmane Sonko, dans la Cayor, de rappeler que « La jeunesse de Pastef est accompagnée par des Aînés responsables, dignes, ancrés dans les valeurs ancestrales que sont le Foula, le Fayda, le respect de la parole donnée et non empêtrés dans la corruption, le larbinisme, le népotisme, le mensonge, le vol des deniers publics, etc. »

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2023 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Une Assemblée générale qui a servi de tribune au tout nouveau coordonnateur du bureau départemental «Magi Pastef/Thiès», Ousseynou Hann, pour, d’abord, décerner une mention spéciale au comité de pilotage composé en particulier des doyens Demba Diop et El Hadji Moustapha Kane, qui, durant plus de 5 mois, n’ont ménagé aucun effort pour « aplanir les divergences et contradictions afin d’arriver à la mise en place d’un bureau départemental consensuel constitué par les «Maggi Pastef-Les Patriotes» dans les 15 communes du Département de Thiès.



Le Coordonnateur de ladite structure et ses camarades s’offusquent du fait que « notre pays traverse une période de crise sans précédent, exacerbée par un pouvoir narcissique et clanique replié à Mermoz ». Une crise qui, relèvent les camarades de Ousmane Sonko, à Thiès, se traduit par « une démocratie en lambeaux ; une justice chancelante et partisane ; une politique deux poids deux mesures ; une mal gouvernance économique, sociale, judiciaire, politique, etc. »



Ils considèrent que « tout ceci résulte d’une boulimie du pouvoir et du non-respect de la parole donnée entretenue par une classe dirigeante aux abois dont les chefs suprêmes ont dépasse de loin l’empereur despotique grec CALIGULA ». Selon les Maggi Pastef du département de Thiès,



« Le combat primordial pour nous Africains, en particulier Sénégalais, c’est la lutte afin de circonscrire les pouvoirs sans limite de nos dirigeants qui les retournent contre leurs peuples en les utilisant sans limite à travers : l’intimidation ; le mépris de leurs populations ; l’instrumentalisation de la justice ; entre autres ».



Aussi de remarquer qu’« actuellement, le pouvoir finissant s’arc-boute à la politique du : « Quoi qu’il en coûte », dont le chef se transforme en un dictateur acharné qui se retrouve en tête-à-tête avec lui en dépit des conséquences désastreuses que cette politique engendre ».



Mais, se veulent-ils catégoriques, « Cela ne nous fait pas peur, le Sénégal en vaut la peine et au péril de nos vies nous le défendrons de toute notre énergie sur tous les plans ».



Ils rappellent que « C’est pour toutes ces raisons que le Pastef Les Patriotes a vu le jour, et, dansons sillage, Maggi Pastef, même si certains oiseaux de mauvaises augures et mauvaises langues parlent de parti de jeunes ». Pour Pastef-Les Patriotes du département de Thiès, « redonner aux institutions sociales leur lustre d’antan est un défi majeur du changement ».



Et c’est d’ailleurs sous ce rapport, remarque Ousseynou Hann et ses camarades, que « le Parti a décidé de mettre en place, à tous les niveaux (national, départemental et communal), la structure Maggi Pastef ». Ils ont brossé quelques perspectives urgentes à savoir « la mise en place des 15 sections communales, l’accompagnement de nos électeurs en particulier les primo-votants ».



Aussi de saisir l’occasion pour indiquer : « Le chemin sera long, parsemé d’embuches, mais nous voulons et souhaitons laisser aux générations futures un Sénégal de paix, de prospérité où il fera bon vivre et que tous les citoyens, de quelque bord qu’ils appartiennent, seront d’égale dignité et vivront en toute égalité et équité, en l’absence de discriminations, d’injustice »

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook