Formation des jeunes civils aux métiers de l'aviation : L'armée de l'air sénégalaise et Air Sénégal signe un accord de partenariat.

Afin de permettre aux jeunes civils sénégalais de bénéficier de la formation aux métiers de pilote et de technicien de l'aviation, l'armée l'air sénégalaise et Air Sénégal ont procédé ce lundi à la signature d'une convention de partenariat. Ce qui est une première dans le secteur aéronautique au Sénégal, selon le général Pape Souleymane Sarr, Chef d'état-major de l'armée de l'air.



"C'est une occasion particulière qui fera date dans l'histoire aéronautique du Sénégal. L'école a formé plusieurs cadres de l'aéronautique et c'est une première fois que cette école ouvre ses portes à des civils. C'est pourquoi, je voudrais rassurer que tous les efforts seront mis en œuvre pour la réussite de cette mission", s'est réjoui le chef d'état-major de l'armée de l'air.



Ce concours qui sera ouvert à tous les jeunes qui ont un niveau d'études Bac+2 va permettre la mise à disposition de ressources humaines pouvant exercer comme pilotes ou techniciens, a souligné le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane...

