Formation professionnelle-insertion: le ministre Mariama Sarr clarifie les projets et chiffres en faveur des jeunes

Lors de son passage à l’Assemblée nationale à l’occasion du vote du projet de budget de son département, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mariama Sarr a tiré un bilan satisfaisant dans le secteur la formation professionnelle.



Elle a renseigné que les filières ont été beaucoup améliorées avec des filières touchant aux métiers industriels. Conduite d’engins, transport logistique, entreprenariat, peaux et cuirs, pétrole et gaz sont autant de filières que le ministre a cité devant les députés. A en croire l’autorité, quelques 38 centres en cours de réalisation sur un total de 46 centres accompagnés par des stratégies et le recrutement de plus de 200 vacataires sont prévues pour une atteinte des objectifs dans l’orientation des cycles professionnels qui est de 15% en 2023.







Sur l’immigration, le ministre a renseigné que le Sénégal est dans un processus de partenariat pour permettre aux jeunes d’immigrer de façon régulière. C’est un projet qui permettra de former des jeunes dans des métiers professionnels d’abord et de leur faciliter l’obtention d’un emploi.



Sur l’insertion des jeunes, 2558 femmes et jeunes ont été formés, 5470 porteurs de projets ont été encadrés.



Le ministre Mariama Sarr s’exprimait, ce 22 novembre, à l’Assemblée nationale. Le projet de budget de son département estimé à 92 251 181 798 FCFA a été adopté par la majorité parlementaire.





El H. M. BÈYE

