Forte baisse des indices BRVM C et 30 ce 30 mai 2024.

L’indice BRVM Composite a en effet perdu 1,55% (après - 0,02% précédemment) à 222,57 points contre 226,07 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une baisse de 1,65% (après -0,01% la veille) à 111,55 points contre 113,42 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige est également en régression de 0,50(après +0,17% la veille) à104,58 points contre 105,11 points la veille.



Ces baisses des trois indices phares de la Bourse sont consécutives aux baisses de tous les indices sectoriels à l’exception de l’indice BRVM Industrie (+0,12%), l’indice BRVM Autres secteur étant resté stationnaire. La plus forte baisse est enregistrée par l’indice Services Publics (-3,06%) suivi des indices BRVM Agriculture (-1,79%), BRVM Transports (-0,67%), BRVM Distribution (-0,67%) et BRVM Finance (-0,12%).



Quant à la valeur de ces transactions, elle s’est établie à 1,018 milliards de FCFA contre 1,028 milliard de FCFA le mercredi 29 mai 2024.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 130,341 milliards, passant de 8410,374 milliards de FCFA la veille à 8 280,033 milliards de FCFA ce jeudi 30 mai 2024.



Celle du marché obligataire est en revanche en hausse de 2,86 milliards FCFA, se situant à 10 293,099 milliards FCFA contre 10 290,239 milliards FCFA le mercredi 29 mai 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,61% à 645 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 5,63% à 845 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 1 845 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 510 FCFA) et Unilever Côte d’Ivoire (plus 1,69% à 6 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Orange Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 11 200 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 3,84% à 8 005 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,12% à 5 900 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 2 255 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 2 400 FCFA).

