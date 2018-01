Forte mobilisation autour de Oumar Guèye: Sangalkam n’a plus d’opposition Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2018 à 14:32 commentaire(s)| La mer a été haute ce dimanche à Sangalkam. Le ministre de la Pêche qui s’est servi de son fameux filet de l’Apr y a procédé une pêche prolifique. En effet plus d’une centaine de jeunes d’obédience politique de Sangalkam et d’autres localités se sont officiellement engagés à soutenir le maire de Sangalkam Oumar Guèye pour la réélection du Président Macky Sall en 2019.

L’Apr de Sangalkam s’élargit à quelques encablures de la présidentielle. Ce dimanche à l’occasion d’une Assemblée générale aux allures d’un meeting politique présidée par le ministre Oumar Guèye, les nommés Ousmane Guèye du mouvement Vision alternative, Mamadou Kane et Cheikhou Samb, des proches de Bara Guèye ont décidé de déposer leurs valises auprès du Ministre Oumar Guèye. Selon lui, les dernières élections législatives ont fini de démontrer qu’à Sangalkam, l’opposition est inexistante, morte et sans objectif et la prochaine élection présidentielle viendra pour le prouver et le confirmer.



« Il est vrai que la commune de Sangalkam n’est pas une très grande commune à cause du découpage politique qui a été fait par l’ancien régime de Me Abdoulaye Wade. Mais cette commune a tenu bon pour obtenir les meilleurs scores pour les Législatives, dans toute la région de Dakar et pour le département de Rufisque », a-t-il dit



Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a saisi cette occasion, pour rappeler et revisiter les réalisations du Président Macky Sall dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) à travers ses trois axes.



« Nous avons revisité ce bilan très élogieux dans le domaine des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Au niveau social, je pense aux programmes d’inclusion sociale tels que le PUDC, le PUMA qui fait des merveilles dans les axes frontaliers, le Promo villes qui exerce ici à Sangalkam et dans le département de Rufisque, la CMU avec les 30 milliards de nos francs de l’année dernière pour 300 mille familles et les 40 milliards de cette années qui sont mobilisés pour 40 mille autres familles.



Et l’autre innovation majeure, c’est la délégation à l'entrepreneuriat rapide avec 30 milliards destinés aux jeunes et aux femmes. Je pense également à la carte d’égalité des chances et tout ce qui est en train d’être fait dans le cadre de la bonne gouvernance », a soutenu le maire de Sangalkam.



Selon lui, cette politique a donné des résultats probants avec comme conséquence, un taux de croissance de 6,8 % alors que rappelle-t-il, « nous sommes partis en 2011 avec un taux 1,7% ».



A l’en croire, le Président Macky Sall a déjà un excellant bilan qui va lui valoir d’être réélu en 2019, dès le premier tour. Toutefois Oumar Guèye invite les responsables et militants de l’Apr, à l’unité et à la cohésion pour faire en sorte que leur parti soit la première force politique Sénégal.

