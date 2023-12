Forte progression de 138,4% du résultat net consolidé de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie au 30 septembre 2023.

Les indicateurs financiers établis par la direction de cet établissement bancaire montrent un résultat net qui s’élève à 239 millions de dirhams (MDH) contre 100 MDH au 30 septembre 2022.



Selon les dirigeants du groupe BMCI, les crédits par caisse à la clientèle consolidés ont atteint 55,9 milliards de dirhams à fin septembre 2023 contre 54,5 milliards de dirhams au 31 décembre 2022, soit une hausse de 2,6%. Quant aux dépôts de la clientèle consolidés, ils ont enregistré une hausse de 2,9% pour atteindre 45,5 milliards de dirhams à fin septembre 2023 contre 44,3 milliards de dirhams au 31 décembre 2022. <<Les ressources non rémunérées représentent 73% à fin septembre 2023>>, précise la direction de la banque.



Au finish, le Groupe BMCI a réalisé un produit net bancaire consolidé de 2,57 milliards de dirhams à fin septembre 2023 en hausse de 13,5% par rapport à fin septembre 2022, essentiellement du fait de la hausse du résultat des opérations de marché et de la marge d’intérêts respectivement de +94,1% et +2,9%, avance la direction du groupe.



Au terme de la période sous revue, les frais de gestion consolidés s’élèvent à 1,67 milliard de dirhams. Les responsables du groupe bancaire notent par ailleurs que le coefficient d’exploitation consolidé s’affiche à 64,9% à fin septembre 2023.

Pour ce qui est du résultat brut d’exploitation, il est en hausse de 33%, s’établissant à 903 MDH contre 679 MDH au 30 septembre 2022.

Selon les responsables du groupe bancaire, le coût du risque a enregistré une hausse de 4,2 % par rapport au 30 septembre 2022.



Quant au résultat avant impôts, il s’est accru de 477 MDH à fin septembre 2023, soit une hausse de 78,1% par rapport à fin septembre 2022.



