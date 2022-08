Forte tension au "Soleil" : Les gendarmes s'invitent sur les lieux, à l'issue du sit-in

Le Collège des délégués du personnel et l’Intersyndicale de la SSPP Le Soleil ont tenu une conférence de presse ce jeudi, pour dénoncer les écarts de leur Directeur général, Yakham Mbaye et la situation chaotique de l’entreprise plongée dans une crise profonde depuis plusieurs mois. Après une lettre de dénonciation au niveau de l'OFNAC, l'Intersyndicale alerte et appelle le chef de l'État à réagir. Par ailleurs, des actions offensives sont prévues ainsi que des plaintes auprès des autorités compétentes.