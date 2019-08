Fortes pluies à Kaffrine : Deux enfants talibés retrouvés morts dans des égouts Deux enfants talibés, Alpha et Yaya Diallo, âgés de 12 ans, ont été retrouvés morts noyés dans les égouts débordés par les eaux de pluie tombées sur Kaffrine, dans le village Santhie Mandakh.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'Observateur qui donne l’information, les deux mômes étaient originaires de la Gambie et avaient quitté leur daara le jour de la tabaski en quête d'aumône. Ils ont trouvé la mort en tentant de rejoindre le village de Keur Demba à la nage, ajoute le journal.

Ils sont tombés dans un profond trou entièrement couvert par les eaux de pluies.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos