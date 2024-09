Fortes pluies à Kolda : Entre inondations, destructions de rizières… Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2024 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

Suite aux fortes pluies de la nuit dernière, de gros dégâts ont été enregistrées dans la région de Kolda, ce lundi 16 septembre 2024. Ainsi, les pluies diluviennes ont occasionné des inondations qui ont parfois isolé certaines localités telles les communes de Kéréwane et de Niaming dans le Médina Yoro Foula. Actuellement, les populations de ces villages sont coupées du reste du département. C’est pourquoi, elles ont lancé un appel à l’aide pour parer à toute éventualité. Dans cette dynamique, les populations risquent de perdre leurs cultures voire leurs habitations. À Kolda, les quartiers de Saré Kémo et Sinthiang Tountouroung sont complètement inondés. Mais c’est à Saré Gagna et Linguéwal de la commune de Guiro Yoro Bocar que les dégâts sont le plus importants. Dans ces deux villages, la digue de rétention d’eau de la vallée risque de céder. D’ailleurs, toutes les parcelles de riz des femmes ont été emportées par les eaux de pluie offrant un spectacle désolant…

