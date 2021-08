Fortes pluies au Fouta : à Kobilo-Bokidiawé, la route coupée Comme à Dakar, de fortes pluies ont aussi été enregistrées au Fouta/ Conséquences : à Kobilo-Bokidiawé, la route coupée

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Au Fouta les fortes pluies d’hier n’ont pas épargné les routes latéritiques et autres chantiers. L’As révèle que la route nationale qui est en train d’être réhabilitée depuis des années est coupée entre Kobilo et Bokidiawé.



Les eaux de ruissellements ont emporté la couche de latérite, laissant derrière elles de grands fossés. Les populations qui réclamaient l’achèvement des chantiers vont encore souffrir de l’état de dégradation avancée de la route.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos