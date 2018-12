Accueil Envoyer Partager sur facebook Fortune disparue de Kadhafi: les locaux du ministère des Finances belge perquisitionnés Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Décembre 2018 à 15:12 Des enquêteurs ont effectué une perquisition auprès du ministère des Finances belge dans le cadre de leur enquête sur des fonds manquants appartenant à Mouammar Kadhafi, l’ancien dirigeant décédé de Libye.







Les enquêteurs belges ont interrogé lundi un ancien responsable du ministère des Finances du pays, dans le cadre de leur enquête sur un prétendu retrait de l’argent de Kadhafi de ses comptes suspendus dans des banques belges, a rapporté le bureau du procureur de Bruxelles.



En octobre, il avait été révélé que plusieurs milliards d’euros avaient mystérieusement disparu des comptes bancaires du dirigeant libyen. À ce moment-là, certains médias ont émis l’hypothèse que l’argent aurait pu être utilisé pour financer divers groupes militants en Libye.



À la suite du décès de Kadhafi en 2011, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a ordonné le gel de ses avoirs. En Belgique, il s’agissait de comptes dans quatre banques différentes. Cependant, des rapports ultérieurs ont indiqué que les intérêts sur ces comptes n’avaient jamais été suspendus et que ce sont ces intérêts qui manquent maintenant à l’appel.



« Dans le cadre de l’enquête sur des affaires de blanchiment de capitaux, l’enquêteur a interrogé le directeur général des finances de l’ancien Trésor du Service public fédéral au sujet du paiement d’environ 2 milliards d’euros d’intérêts sur les avoirs libyens – suspendu par décision de l’ONU – à une entité juridique indéterminée, qui pourrait être le « Fonds d’investissement libyen » », indique un communiqué du bureau du procureur belge aux médias étrangers.



Le bureau a également indiqué qu’il avait effectué une perquisition au sein du ministère.



« Une recherche a été effectuée dans les services du Trésor afin de clarifier le rôle de l’administration dans la prise de décision de payer les intérêts sur les avoirs libyens et afin de déterminer le destinataire de l’argent », indique le communiqué.



















