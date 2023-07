Forum Invest In Senegal: Le Projet Aeroville de l'Aibd présenté aux investisseurs Le projet de développement d’infrastructures extra-aéronautiques de l’Aéroport international Blaise Diagne a été présenté aux investisseurs lors du « Board room » organisé par AIBD S.A dans le cadre du premier forum « Invest in Senegal » qui se tient au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).

Abdoulaye Dieye, Directeur General de AIBD Sa a souligné que l’objectif est de permettre aux investisseurs de développer des projets innovants pour accompagner le développement de l’aéroport de Diass afin de participer pleinement à la réalisation de la stratégie hub aérien initiée par le Président de la République, Macky Sall. « Nous avons un périmètre foncier bien sécurisé et viable", a souligné Abdoulaye Dieye. Le Directeur général a indiqué que 4500 hectares sont disponibles pour accueillir des investissements. La rencontre a eu lieu en présence d’une centaine de chefs d’entreprise et d’autres invités.



Mohamed Habiboulah Fall, Chef du projet Aerocity a souligné que l'aéroville sera dotée d’une zone industrie de support, administrative, de commerce et de loisirs. Elle sera aussi dotée d'un pôle formation autour de l'Académie internationale des métiers de l’aviation civile. Mme Aida Seck Ndiaye, la chargée de l’Unité de gestion de la stratégie hub aérien a présenté plusieurs projets de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (Aimac), l’extension du terminal passager et de l’aire de trafic de l’aéroport de Diass, mais aussi le centre de maintenance aéronautique qui est en construction. Mme Ndiaye a précisé que beaucoup de projets initiés ne toucheront pas au budget de l’Etat. Selon elle, ils seront réalisés à travers un mode de financement innovant comme celui qui a permis de construire l’aéroport de Diass. Mme a ajouté que AIBD SA va profiter notamment de l’extension de la Redevance de développement des infrastructures aéroportuaires.



Le projet a suscité un grand intérêt auprès des investisseurs, mais aussi des bailleurs de fonds présents. La Banque africaine de développement (BAD) a dit sa disponibilité à accompagner AIBD Sa pour la levée de fonds. Les représentants du Club des investisseurs du Sénégal ont exprimé le souhait de voir se développer des structures spécialisées dans la location de jet privé, mais aussi un meilleur accès du privé national.



Le Directeur général a remercié les investisseurs pour l’intérêt qu'ils manifestent pour investir dans la réserve foncière de l’aéroport de Diass « Aibd est ouvert pour accompagner le secteur privé national et international. Le privé national est d’ailleurs bien installé à Diass. Nous gérons aussi les aéroports régionaux, et nous sommes ouverts à des manifestations d'intérêt », a-t-il dit.



