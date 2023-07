Forum Invest-in Sénégal: Macky Sall plaide pour le perfectionnement des meilleures performances Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a insisté, ce 6 juillet, sur la nécessité de «créer et maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux afin de stimuler les investissements en mettant avant les atouts et en identifiant objectivement les fragilités». Le chef de l’Etat s’exprimait à l’ouverture la première édition du […] Le président de la République, Macky Sall, a insisté, ce 6 juillet, sur la nécessité de «créer et maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux afin de stimuler les investissements en mettant avant les atouts et en identifiant objectivement les fragilités». Le chef de l’Etat s’exprimait à l’ouverture la première édition du forum Invest-in Sénégal. Cette rencontre de haute facture a enregistré la présence entre autres de Tiémoko Meyliet Koné, vice-président de la République du Côte-d’Ivoire. Le Président Macky Sall revenant sur la pertinence du forum invest in Sénégal relève qu’il s’inscrit dans une logique de perfectionnement devant permettre au pays de délivrer les meilleures performances, en restant à l’écoute, des partenaires du secteur privé. Le forum invest in Sénégal organisé sous l’égide de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX-S.A.) encourage le partenariat public-privé auprès des opérateurs économiques, partenaires financiers et techniques, institutions multilatérales, décideurs et détenteurs d’actifs attendus aussi bien de l’Afrique que du reste du monde. O.B et Assane SOW (Photos)



Source : Source : https://lesoleil.sn/forum-invest-in-senegal-macky-...

