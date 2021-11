Forum de Paris: Quand Macky lâche ses quatre vérités aux dirigeants des grandes puissances…( Vidéo )

Selon le Président Macky Sall, “ l’Afrique a énormément de gaz. Et il est étonnant que de grands pays disent : on ne va plus financer le gaz. Et au même moment, on nous dit qu’on veut nous aider à nous développer, pendant que ces pays utilisent des énergies beaucoup plus polluantes que le gaz. Le charbon est utilisé par tous ces grands pays. Je ne vais pas les citer. Ils utilisent tous du charbon, du fuel ”.



“ Alors il est inconcevable et incompréhensive qu’on dise on ne va pas financer le gaz, donc empêcher la Bad, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, de financer le gaz, c’est signer l’arrêt de mort du continent africain. Ce que nous ne saurons accepter ”, estime-t-il.