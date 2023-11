Forum de redevabilité: Les députés Adji Mergane Kanouté et Ahmed Youssouph Bengelloune face aux Kaolackois pour recueillir leurs préoccupations Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Comme à l'accoutumée, les députés Adji Mergane Kanouté et Ahmed Youssouph Bengelloune ont initié ce mardi une rencontre avec la population kaolackoise communément appelée " Forum de redevabilité".



Une rencontre qui a permis aux deux parlementaires de recueillir les préoccupations des kaolackois dans les différents domaines d'activités notamment l'agriculture, l'élevage, le sport, l'artisanat, la santé, etc.



" Nous sommes des députés élus par le peuple sénégalais et nous représentons le peuple à l'Assemblée nationale. Il est de notre devoir d'aller vers ces populations afin de recueillir leurs préoccupations mais également leurs recommandations...", a réagi l'honorable députée Adji Mergane Kanouté.



Selon M. Bengelloune, l'ensemble des informations recueillies seront ainsi partagées avec les ministres concernés. " Nous allons vers des plénières le samedi et il est opportun que nous puissions porter le plaidoyer des Kaolackois...".



Les deux parlementaires ont décidé de confiner tous ces éléments dans un rapport qui sera porté lors des plénières et partagé avec les différents ministres...

