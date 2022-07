Forum des acteurs portuaires et du secteur privé : Le DG du Port Aboubacar Sédikh Beye en phase avec les acteurs Le DG du Port Aboubacar Sédikh Bèye a participé au Forum des acteurs portuaires et du secteur privé.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

« Les 19 et 20 juillet 2022, au King Fadh Palace, j’ai participé au Forum des acteurs portuaires et du secteur privé organisé par CAP Sénégal en vue de la contribution à la stratégie nationale portuaire.



Je voudrais féliciter CAP Sénégal pour la réussite de cet événement, mais surtout, souligner la pertinence des débats de haut niveau et la présence de sommités du secteur privé et des acteurs portuaires de tous bords.



Je suis en phase avec les acteurs portuaires et le secteur privé national pour les réformes du secteur portuaire ainsi que les changements de paradigmes pour faire du Port Autonome de Dakar, un moteur de l’émergence », a déclaré Aboubacar Sédikh Bèye.











MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook