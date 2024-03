Forum des pays exportateurs de gaz: Macky Sall décline la stratégie de gestion des ressources naturelles Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est désormais membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz. Son adhésion dans ce cercle restreint a été actée, samedi 2 mars, lors du Sommet des Chefs d’État tenu à Alger. Une occasion saisie par le Président de la République pour décliner la stratégie nationale de gestion des ressources naturelles du pays. […] Le Sénégal est désormais membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz. Son adhésion dans ce cercle restreint a été actée, samedi 2 mars, lors du Sommet des Chefs d’État tenu à Alger. Une occasion saisie par le Président de la République pour décliner la stratégie nationale de gestion des ressources naturelles du pays. C’est fait ! Le Sénégal est officiellement devenu membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf). Une décision inédite actée, samedi 2 mars, lors du Sommet des Chefs d’État qui s’est tenu en Alger (Algérie) et auquel le Président de la République, Macky Sall, a pris part. En entrant dans le cercle restreint des pays exportateurs de gaz, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une exploitation responsable de ses ressources naturelles au profit de ses populations. Selon le compte rendu diffusé par la Rts, le Chef de l’État s’est félicité de cette adhésion et a décliné la stratégie nationale de gestion des ressources naturelles marquée par l’utilisation judicieuse du gaz naturel dans la réalisation des objectifs en matière de développement. D’emblée, Macky Sall a, au nom du peuple sénégalais, remercié « vivement » les États membres pour ce geste de solidarité et d’amitié. « Nous avons voulu intégrer le Forum parce que, depuis 2014, le Sénégal a fait d’importantes découvertes de gaz avec des réserves récupérables estimées à 910 milliards de mètres cubes en minima, dont 50 % des ressources du champ gazier Grand Tortue que nous partageons avec la République islamique de la Mauritanie, en plus de nos propres ressources provenant des sites de Yaakar, Téranga et Sangomar », déclare le Président de la République. Une adhésion cohérente à la Constitution du Sénégal Selon lui, en intégrant le Forum des pays exportateurs de gaz, le Sénégal exprime son adhésion aux objectifs stratégiques de ce cadre de concertation, lesquels sont : « promouvoir la juste valeur du gaz naturel, faire progresser les technologies modernes dans l’industrie du gaz naturel, élargir le rôle du gaz naturel pour le progrès économique et social de nos peuples dans le contexte du développement durable ». En outre, il ajoute que l’adhésion du Sénégal au Forum est aussi cohérente avec sa Constitution qui dispose que « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population ». Poursuivant son propos, le Président Macky Sall a rappelé que la stratégie nationale du Sénégal relative à l’exploitation du gaz est fondée sur « la gestion transparente des ressources et le partage des revenus entre les générations actuelles et futures ». Il s’y ajoute « la promotion du contenu local et la formation des ressources humaines qualifiées avec la création, en 2017, d’un Institut national de pétrole et de gaz ». Pour une transition énergétique juste et équitable Dans le même esprit, poursuit-il, le Sénégal, qui a rejoint l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) depuis 2013, continue d’enregistrer des performances élevées après deux évaluations. « Aussi, nous mesurons pleinement les enjeux liés au commerce du gaz. Et selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation mondiale a atteint environ 4089 milliards de mètres cubes en 2023. Ainsi, le gaz naturel reste une source d’énergie vitale pour l’économie mondiale. D’où la nécessité de poursuivre le plaidoyer, pour une juste rémunération de la ressource et une transition énergétique juste et équitable dans le cadre de nos efforts communs de lutte contre le réchauffement climatique », indique-t-il. Il convient de rappeler que le Forum des pays exportateurs de gaz, créé par accord intergouvernemental, comptait 19 pays comprenant 12 États membres (Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinidad and Tobago, Émirats Arabes Unis, Venezuela) et sept pays membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou). L’intégration du Sénégal en tant que membre observateur porte le nombre total de pays à 20. Aliou DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/forum-des-pays-exportateurs-de...

