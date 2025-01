Forum du justiciable : « La souveraineté économique passe par la protection et le soutien du privé national » La souveraineté étant la pierre angulaire du nouveau référentiel des politiques publiques, le Forum du justiciable salue et encourage cette pertinente orientation qui suscite beaucoup d’espoir auprès des populations en général et le privé national en particulier.

Le Forum du justiciable est convaincu qu’aucun pays ne peut se developper s’il ne contrôle pas la quasi totalité de ses leviers de production.



Ainsi, le Forum du justiciable encourage l’Etat, à favoriser et à participer au développement du privé national afin qu’il soit davantage compétitif et porteur de richesse.



Pour ce faire, le Forum du justiciable estime que l’Etat du Senegal doit soutenir nos champions nationaux qui excellent dans plusieurs secteurs comme Serigne Mboup, Kabirou Mbodj, Bara Tall, Demba Ka etc.



C’est en effet en accompagnant nos champions que nous pourrions profiter de la richesse créée dans le pays avec comme conséquence la création de pleins d’emplois, l’augmentation du pouvoir d’achat et du PIB.



Le Forum du Justiciable demeure convaincu que la souveraineté économique passe par la préférence nationale et le renforcement de la compétitivité du privé national à travers l’accompagnement et le soutien de nos champions.



