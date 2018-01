Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Forum économique de Davos: Donald Trump va rencontrer Paul Kagamé Rédigé par la redaction le 25 Janvier 2018 à 17:52 | Lu 116 fois

Le président américain Donal Trump rencontrera son homologue rwandais Paul Kagamé au Forum économique de Davos vendredi 26 janvier 2018. Si l’on s’en tient à l’agenda du chef de l’Etat américain rendu public par son conseiller à la sécurité, le président américain va s’entretenir avec le chef de l’Etat Rwandais, le seul président africain qui prendra part à ce forum économique international.

Une rencontre qui survient quelques jours après les propos de Donald Trump qui ont suscité la polémique lorsqu’il traitait certains pays africains et Haïti de « pays de merde ». L’Union africaine avait alors appelé Donald Trump à s’excuser après les propos jugés racistes et irresponsables. Mais le président américain n’a toujours pas réagi.

Pour certains observateurs, c’est une rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une réaffirmation des relations de coopération entre les Etats-Unis et l’Afrique. En sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, cela peut justifier le souhait de Donald Trump de rencontrer Paul Kagamé, pour cette réaffirmation des relations entre les Etats-Unis et le Continent africain.

A l’occasion de ce forum économique international, Donald Trump prononcera un discours. D’après un point de presse de la Maison Blanche, ce jeudi, sa rencontre avec Mme May portera sur « le conflit en Syrie, l’attitude déstabilisatrice de l’Iran » ainsi que sur « la dénucléarisation de la péninsule coréenne ».

L’ancien général Herbert Raymond McMaster, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a aussi indiqué que le président américain rencontrera Benjamin Netanyahu pour « réitérer le fort engagement (américain) envers Israël et les efforts pour réduire l’influence de l’Iran au Moyen Orient ». Les deux hommes évoqueront aussi « les moyens de parvenir à une paix durable ».

