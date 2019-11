Forum international de Dakar sur la Paix: Macky Sall préside lundi la cérémonie d’ouverture de la 6e édition

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 16:33

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall va présider lundi à Diamniadio dans le département de Rufisque, la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique.



La rencontre qui s’ouvre à 9 heures au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, porte sur le thème : "Paix et sécurité en Afrique : les défis actuels du multilatéralisme", précise la même source, qui ajoute que le forum, prévu sur deux jours (18-19 novembre), est organisé par ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



La cérémonie d’ouverture sera suivie du panel de haut niveau des hautes personnalités.

