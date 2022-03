Forum mondial de l’Eau: Naruhito, Empereur du Japon, souhaite un nouvel élan

’Je formule le vœu que les discussions de ce forum (…) apportent un nouvel élan à l’agenda de l’eau en Afrique et dans le monde, pour l’atteinte de notre objectif ’’, a-t-il dit.



L’empereur du Japon est intervenu par vidéoconférence à la neuvième édition du Forum mondial de l’Eau, qui s’est ouvert lundi matin à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar. Cette rencontre de six jours (21-26 mars) a démarré en présence de milliers de personnes, sous la présidence de Macky Sall, le chef de l’Etat sénégalais. ‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’ est le thème des travaux.



L’empereur du Japon souhaite que les discussions du forum de Diamniadio soient approfondies lors du quatrième sommet de l’eau Asie-Pacifique prévu en avril prochain à Kumamoto, une ville japonaise. Naruhito dit espérer que la ‘’ série d’événements majeurs ’’ consacrés à l’eau, dont une conférence des Nations unies prévue en 2023, conduiront à des actions fructueuses.



‘’ L’eau circule dans les océans, sur la terre et dans l’atmosphère, abreuvant ainsi toute vie sur son passage. Mon plus vif souhait, c’est que l’eau soit partagée entre tous les peuples de la terre dans le respect mutuel, afin que nous puissions avancer vers la prospérité et le bonheur de tous ’’, a dit Nahurito.



‘’ Par le biais du dialogue et des actions qui s’offrent à nous à l’occasion de ce forum (…), mon souhait est qu’une progression de la compréhension mutuelle sur les questions relatives à l’eau conduise à un monde pacifique ’’, a-t-il souligné.



Les présidents du Congo, Denis Sassou-Nguesso, de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, et la vice-présidente de la Gambie, Isatou Touray, prennent part au neuvième Forum mondial de l’Eau.



David Malpass, le président de la Banque mondiale, Jakaya Kikwete, ancien président de Tanzanie, et d’autres personnalités y prennent part. Près de 5.500 participants sont attendus au Forum mondial de l’Eau, a indiqué samedi, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.