Forum mondial de l’eau : Dakar et Lisbonne renforcent la coopération autour de l’or bleu

En prélude au 9ème Forum mondial de l’eau prévu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, les autorités sénégalaises et portugaises ont organisé, hier, une conférence virtuelle dénommée « Dakar Water Talk ». Cette rencontre, qui a réuni environ 150 participants, a permis d’établir « une connexion et un pont solides » entre les deux pays.

Dans son mot d’ouverture du « Dakar Water Talk », l’ambassadeur du Portugal au Sénégal, Vitor Sereno, a déclaré que l’eau constitue aujourd’hui « un défi stratégique en géopolitique, un enjeu d’une sécurité collective ». L’accès à cette ressource est utilisé comme une arme de guerre dans un contexte où un milliard de personnes vivent dans des régions confrontées à des pénuries d’eau. Les personnes privées d’eau seraient de 3, 5 milliards en 2030. « La prise de conscience sur l’importance stratégique de l’eau s’est élevée. La dégradation de la sécurité mondiale s’exprime par des propensions géopolitiques, mais se traduit par des pénuries d’eau », a insisté le diplomate portugais. Il estime que le Sénégal peut être fier d’être « une oasis » dans la région et « en matière de gouvernance de cette ressource ». Vitor Sereno rappelle que depuis 1972, sous le président Senghor, la gestion du Fleuve Sénégal est coordonnée avec un succès reconnu à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs). « Cette initiative est pour moi le nouvel exemple de la diplomatie de l’eau. Aujourd’hui, le Sénégal prolonge cette action en assumant pleinement cet héritage », a affirmé M. Sereno, rappelant également qu’en novembre 2016, sous la présidence sénégalaise du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président Macky Sall a inscrit les questions de l’eau, paix et sécurité pour la première fois à l’ordre du jour dudit conseil.

Enjeux politiques et diplomatiques

Allant plus loin, le ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement pense que « l’eau est un sujet qui doit nous connecter davantage au regard de son importance politique et diplomatique ». Serigne Mbaye Thiam souligne que le 9ème Forum mondial de l’eau est un bon prétexte pour formuler un axe stratégique de concertation bilatérale pour relever le défi majeur de paix et de développement durable. « A ce travers ce Dakar-Water Talk, le pont est déjà établi entre le Sénégal et le Portugal et il nous appartient de le rendre plus fluide et plus fécond pour le bénéfice de nos deux pays », a-t-il déclaré, magnifiant l’excellence des relations bilatérales et la coopération dynamique et exemplaire entre les deux pays. « Dans la perspective de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation des acteurs portugais de l’eau et de la communauté lusophone dans son ensemble, est très importante », a-t-il dit. M. Thiam plaide pour l’intensification de ces relations à travers le partage d’expérience et des partenariats tournés vers l’action en misant sur des innovations technologiques pour sécuriser l’eau. « Le Sénégal est aujourd’hui sur la bonne voie d’atteindre des Odd au moment où il accueille le 9eme Forum mondial de l’eau sous le thème de la sécurité de l’eau pour la paix et le développement », a affirmé le ministre, rappelant que dans un contexte de changement climatique, le Sénégal a misé sur le dessalement de l’eau de mer.

Mamadou Dia, représentant du président du Conseil mondial de l’Eau a soutenu que la question de l’eau et de l’assainissement est d’une importance capitale. La non réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) a poussé le Conseil mondial de l’eau à réfléchir sur des stratégies en organisant tous les trois ans des fora mondiaux. « Si Marseille en 2012 était le forum des solutions et de l’innovation, Dakar 2022 sera la concrétisation de la mise en œuvre de toutes ces solutions pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement », a déclaré M. Dia.

Salla GUEYE

