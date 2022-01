Forum mondial de l'eau : Les autorités invitées à s'impliquer dans la préparation La région de Louga a abrité une réunion, hier, un préforum régional en perspective du Forum Mondial de l'eau prévu au mois de mars prochain à Dakar. Une occasion pour les autorités et responsables du Forum d'impliquer les acteurs de région dans le processus de préparation pour la réussite de l'événement. Rewmi Quotidien

«En route vers le Forum Mondial de l'eau ». C'est le slogan qui servi de prétexte pour la tenue d'un pré-forum régional dans la capitale du Ndiambour .Il a réuni les acteurs des trois départements de la région de Louga pour se pencher sur leur implication dans le 9éme Forum Mondial de L'eau prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022.



Le thème retenu est: « la sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Représentant le secrétaire général du forum à la cérémonie Boubacar Barry est revenu sur l'importance de cette rencontre qui, selon lui, a une spécificité par rapport aux précédents en ce sens «qu'il intègre, pour la première fois, l'eau et le développement rural ».



Notre interlocuteur a révélé, au cours des débats, que le Forum de Dakar prend en compte la transformation du monde rural par le biais de l'eau pour en faire un pôle de développement économique. Pour cela, a in formé M. Barry, le Forum Mondial de l'eau sera bâti sur quatre priorités.



«La sécurité pour l'eau et pour l'assainissement, l'eau et le développement rural, la coopération et les outils, les moyens avec un fort accent sur le financement des projets de l'eau », a-t-il rappelé.



Le gouverneur de la région de Louga, El hadji Bouya Amar, qui a présidé le pré-forum, est convaincu que la région de Louga, une zone agro-sylvopastorale de par son réseau hydraulique très dense, a un rôle capital à jouer. Fort de ces arguments, il a donné des assurances fermes aux membres du forum quant à l'implication des acteurs de la région. «Soyez rassurés que la région de Louga va apporter une réponse scientifique avec une participation de qualité aux activités », a promis le gouverneur Bouya Amar.



La 9éme édition du Forum Mondial de l'eau sera l'occasion d'exposer les problématiques et les défis liés à l'eau en Afrique et dans le monde, et de proposer des solutions, à travers notamment l'expérience du Sénégal dans les domaines de l'hydro-diplomatie et de la coopération



