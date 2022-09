Forum mondial de l'économie sociale et solidaire: Plus de 4000 participants attendus au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Septembre 2022 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| En vue de la préparation du forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra du 1er au 6 mai 2023 au Sénégal, un comité de pilotage a été mis en place ce jeudi à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng par Madame le Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Zahra Iyane Thiam et le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias.

Plus de quatre (mille) invités seront serons attendus à ce rendez-vous international.



Accueil Envoyer à un ami Partager