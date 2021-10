Fouladou / Locales 2022: Menuisiers, tailleurs, forgerons, mécaniciens et éleveurs de Kolda, votent Mameboye Diao

La bataille du Fouladou aura lieu. A quelques encablures des élections locales, des noms de cinq personnes sont avancés pour briguer la mairie du Kolda. Il s’agit du maire sortant, Abdoulaye Bibi Baldé, du ministre de l’Agriculture Moussa Baldé, du Directeur des Domaines, Mameboye Diao, du président du Mouvement Kolda Debout, Abdourahamane Baldé dit Doura et de l’ancien Directeur général de l’ONFP, Sanoussi Diakité.



Mais l’espoir peut être permis pour Mameboye Diao. Pour cause, les soutiens se multiplient pour le Directeur des Domaines. En effet, après le regroupement des éleveurs, ce sont les ouvriers de la commune de Kolda, notamment, les menuisiers, les tailleurs, les forgerons, les mécaniciens, les Jakartamen, entre autres, appartenant à divers corps de métiers, qui ont décidé de porter leur choix sur Mameboye Diao pour briguer le prochain mandat de la mairie de Kolda.



« Nous, artisans de Kolda, avons décidé à l’unanimité de porter notre choix sur le Directeur des Domaines, El Hadji Mameboye Diao pour faire de lui le prochain maire de la commune de Kolda », a précisé le porte-parole des ouvriers Daouda Diallo, devant un parterre d’hommes et de femmes. A en croire certains d’entre eux, « Mameboye Diao présente le meilleur profil pour gérer les destinées de la commune de Kolda ». A cela s’ajoutent, « les multiples réalisations, accompagnements et soutiens qu’il accorde aux différentes couches socioprofessionnelles de la région de Kolda en général et en particulier, la commune de Kolda ».



«Nous étions formalisés et formés, grâce à Mameboye Diao. Ces formations et ces financements des activités génératrices de revenus contribuent à l’autonomisation de la femme du Fouladou. Ces actions palpables du Directeur des Domaines nous ont permis de subvenir à nos besoins et ceux de nos familles», a expliqué Daouda Diallo.



Selon les artisans de Kolda, « le directeur de Domaines a rénové et construit 13 mosquées, électrifié 27 autres, formé et financé les groupements de femmes, formé les conducteurs de motos sur le code de la route et les a dotés de motos et de masques ». Non sans rappeler que « Mameboye Diao a soutenu et fait la promotion aux initiatives des couches vulnérables, construit des routes à l’image de celle du quartier Doumassou, doté des structures sanitaires d’équipement et de matériels ».













Sud Quotidien