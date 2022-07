Fourdou : ADS et BBY prévoient une victoire de 95 voire 98%, au soir du 31 juillet 2022 Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 19:20 | | 0 commentaire(s)| Fourdou étant l’un des plus grands centres de vote du département de Ranérou, les leaders de Benno Bokk Yaakaar veulent donner le meilleur résultat en valeur relative, 95 ou 98 % au soir du 31 juillet prochain. Ils ont marqué leur présence dans la localité, dans le seul but de s’unir pour l’intérêt du Ferlo.





Accueil Envoyer à un ami Partager