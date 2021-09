Fouta Tampi se démarque : « la déclaration de Fatoumata Ndiaye n’engage qu’elle » Le revirement, dans le discours de Fatoumata Ndiaye de "Fouta Tampi" a surpris plus d'une personne. Adama Sy, secrétaire général du mouvement lui a porté la réplique.

«Cette déclaration n’engage qu’elle, nous membres du mouvement Fouta Tampi nous restons déterminés et engagés à continuer à porter le combat et faire le travail que nous avions démarré. Si elle a fait le choix de regagner le groupe présidentiel, cela n’engage qu’elle, c’est son choix.



On reste dans Fouta Tampi et on continue le travail. Car on n’a vu aucune satisfaction de nos doléances sur toute l’étendue du Fouta. D’ailleurs dans les jours à venir nous ferons une conférence de presse et nous ferons le démenti, le mouvement Fouta Tampi n’a pas rejoint le camp présidentiel.»

iGFM



