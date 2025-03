Foyer des Orphelins de Yeumbeul : 4 ans après, l’urgence d’un soutien pour les veuves et orphelins toujours ignorée Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 18:04 | | 0 commentaire(s)| Quatre ans après sa création, le Foyer des Orphelins de Yeumbeul, une association dédiée à soutenir les veuves et les orphelins confrontés à des conditions de vie extrêmement précaires, continue d’attendre un soutien tangible des autorités étatiques. Malgré les multiples appels lancés, l’accompagnement promis tarde à se concrétiser, laissant ces familles vulnérables dans une situation de détresse persistante.

Lors d’une conférence religieuse organisée à Yeumbeul le 8 mars dernier, une date hautement symbolique puisqu’elle coïncide avec la Journée internationale des droits des femmes, l’association a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme.



En collaboration avec l’association Taxawu Njirim Sénégal, l’événement a été l’occasion de mettre en lumière les difficultés quotidiennes auxquelles font face les veuves et les orphelins, souvent privés de ressources essentielles et de perspectives d’avenir.



