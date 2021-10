Frais d'inscription pour la rentrée: Les parents d'élèves asphyxiés, au bord de la rupture... Le mois d'octobre fait partie des mois les plus redoutés par les parents, à cause de la rentrée scolaire. On a beau être prévoyant, les frais d'inscription surtout, coûtent la peau des fesses. Et quand le public suit les traces du privé, c'est encore pire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 07:12

Même si dans certaines écoles privées, les frais d'inscription sont "normaux", avoisinant 40 voire 50.000 FCfa, d'autres jouent à la surenchère. Figurez-vous que des parents peuvent casquer plus de 150.000 FCfa pour un élève qui fait la maternelle ou le CI.



Pour le cas du CEM Mbao Kamb, renseigne "Source A", l'accès à l'établissement pour défaut de paiement, a été refusé à deux élèves, alors que les parents ont le droit de demander un délai.



Vingt-cinq mille FCfa sont demandés à chaque élève au Cem Samba Gueye, quarante-huit mille FCfa pour les élèves du Cem Kennedy. Les parents fustigent aussi le comportement des comités de gestion desdits établissements.





