France: 04 victimes dans un tremblement de terre près de Montélimarn

Une grièvement séisme de magnitude 5,4 survenue ce lundi, a fait près de Montélimarn quatre blessés dont un grave.



« J’ai senti mes jambes trembler, j’avais l’impression que j’allais tomber, les jambes en coton, je me suis assise et j’ai compris qu’il y avait eu un tremblement de terre », a expliqué une habitante de Vallon Pont d’Arc.



Selon le préfet de la ville, trois personnes ont été légèrement blessées et une quatrième victime tombée d’un échafaudage, a été transportée à d’urgence à l »hôpital, rapporte 7sur7.be.