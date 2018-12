Accueil Envoyer Partager sur facebook France: Alexandre Benalla plonge encore plus Emmanuel Macron Rédigé par Alain Lolade le 31 Décembre 2018 à 09:18 La lune de miel est définitivement terminée entre le président Emmanuel Macron et son ancien collaborateur Alexandre Benalla. Les récentes déclarations de ce dernier lors d'une interview accordée à Mediapart, le prouvent largement.







On savait la relation tendue avec les deux hommes. Mais les dernières révélations d’Alexandre Benalla vont définitivement enterrer la relation qu’il entretient avec Emmanuel Macron. Et pour cause, l’ancien garde du corps a une nouvelle fois contredit la présidence et fait des révélations plutôt graves.



En effet, dans l’interview accordée à Médiapart, M. Benalla est revenu sur ses relations avec le président de la République depuis la première affaire qui l’a éclaboussé. Et pour lui, l’Elysée n’a pas dit toute la vérité, puisqu’il soutient qu’il a continué à entretenir des échanges réguliers avec le président “himself“. De quoi plonger encore plus Macron sur ce dossier déjà très épineux.



Dossier délicat pour Macron



« Ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges sont sur mon téléphone portable (…) Nous échangeons sur des thématiques diverses. C’est souvent sur le mode “comment tu vois les choses ?”. Cela peut aussi bien concerner les gilets jaunes, des considérations sur untel ou sur untel ou sur des questions de sécurité », a-t-il soutenu.



Ces différents échanges, non seulement avec Macron mais aussi avec d’autres personnes à l’Elysée, ont eu lieu jusqu’à la récente affaire des passeports diplomatiques. Et justement concernant ses voyages en Afrique, il soutient que l’Elysée était au courant de tout : « J’explique que j’ai vu telle personne, je détaille les propos qui m’ont été rapportés et de quelle nature ils sont. Après, ils en font ce qu’ils veulent. Y compris le président de la République, qui est informé en direct ».



Concernant ses passeports, Alexandre Benalla affirme qu’ils lui ont été remis en octobre dernier… le coup de grâce !









nouvelletribune.info Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > 2018 : les mots qui ont fait l’actu OFFICIEL : Usher divorce de sa femme Grace Miguel après deux ans de mariage