France-Belgique: Lloris-Courtois, le duel entre les "meilleurs gardiens du tournoi"

L'envergure de Courtois, l'explosivité de Lloris

"Le meilleur, c'est Hugo"

L’un des clés de l’opposition France-Belgique en demi-finales de la Coupe du monde (mardi à 20h) va résider dans le duel à distance que vont se livrer les deux gardiens de buts, Hugo Lloris et Thibaut Courtois. A l’instar du Français , décisif sur une tête de Martin Caceres contre l’Uruguay (2-0) , Courtois a réalisé pas moins de neuf arrêts face au Brésil (2-1) , achevant de dégoûter les Brésiliens en sortant une ultime tentative de Neymar d’un arrêt main opposée au bout du temps additionnel (90e+4).Arrivé à Chelsea l’hiver dernier, Olivier Giroud côtoie Thibaut Courtois au quotidien depuis peu, même s’il a déjà eu l’occasion de l’affronter à de nombreuses reprises en Premier League, lorsqu’il évoluait sous le maillot d’Arsenal. L’attaquant des Blues s’est donc risqué au jeu des comparaisons."Ils sont tous les deux gauchers. Leur pied droit est aussi le même, s’est amusé l'attaquant français, ce dimanche en conférence de presse. Ils sont très bons sur leur ligne. Hugo est plus explosif, plus tonique. Il compense peut-être sa taille qui est un peu moins importante. Thibaut a une envergure impressionnante, il est difficile à battre sur ses côtés, il va chercher des ballons dans des zones compliquées."Thibaut Courtois a disputé un match de plus (5) que son homologue français (4), remplacé par Steve Mandanda contre le Danemark (0-0). Derrière une défense qui a davantage subi contre le Japon et le Brésil, le gardien belge a multiplié les arrêts depuis le début de la compétition, 18 au total. Il est le deuxième gardien le plus sollicité de la compétition derrière Guillermo Ochoa (25 arrêts) , et loin devant Hugo Lloris (19e).Le gardien français comptabilise 8 arrêts dans cette Coupe du monde, avec un taux d’arrêts de 66.7%, contre 78.3% pour Thibaut Courtois. La différence est mince entre ces deux grands gardiens. "En tout cas, ils méritent tous les deux d’être élus meilleur gardien du tournoi" a glissé Giroud, même si "le meilleur, c’est Hugo". Avec une promesse de l'attaquant français: "J’ai marqué quelques buts à Courtois avec Chelsea et je compte bien le refaire mardi."