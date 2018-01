France : Ce geste héroïque d’un jeune maçon pour sauver un bébé

La femme qui se promenait a vu s’échapper la poussette qui a basculé dans la rivière. A l’intérieur de la poussette, se trouvait le petit Brayan âgé de 7 mois. Le jeune homme de 26 ans qui habite Saint-Geniez-d’Olt, en Aveyron, n’a pas hésité à sauter pour aller sauver le petit enfant après avoir entendu les cris de détresse de la mère du bébé, visiblement très affolée après ce qui venait de se produire.



« Je n’ai pas réfléchi une seule seconde. C’est comme si je prenais le départ d’une course, je me suis lancé. La poussette est remontée à cinq ou six mètres de la rive et, quand j’ai réussi à l’atteindre, le bébé était en train de sortir du harnais », raconte Arnaud, le jeune maçon.



Même si le courant et les nombreux débris lui faisaient obstacle, Arnaud a réussi à rejoindre la rive avec l’enfant dans ses bras. « J’ai concentré les dernières forces qu’il me restait pour agripper avec ma main gauche, les racines d’un arbre et confier le bébé à mon patron qui a prodigué les premiers secours, en attendant l’arrivée rapide des sapeurs-pompiers », a-t-il ajouté.



Le jeune homme a été récompensé pour ce geste héroïque. Il a reçu la médaille de sa ville des mains du maire. Brayan et ses parents étaient présents pour l’événement pour remercier et saluer une nouvelle fois le courageux maçon.