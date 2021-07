France / Covid : de plus en plus de dirigeants d'entreprises choisissent de mettre fin à leur activité Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Selon le baromètre du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le nombre de radiations d'entreprises a fait un bond de 28 % au premier semestre par rapport à la même période de 2020. Plus de la moitié de ces fermetures sont opérées par les dirigeants eux-mêmes.







Des chefs d'entreprise qui décident d'eux-mêmes de mettre la clé sous la porte. Le nombre d'entreprises radiées du registre du commerce et des sociétés (RCS) s'est élevé à 131.412 au premier semestre, soit un bond de 28 % par rapport à la même période de 2020, selon le dernier baromètre des entreprises réalisé par Xerfi à partir des données du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC). La hausse est certes moins spectaculaire si la comparaison se fait avec l'année 2019 avant-Covid (+1,5 %), mais la tendance est là.



« Bien sûr, il y a un effet rattrapage par rapport à la sidération de début 2020 qui avait tout gelé, mais c'est aussi un indicateur de l'impact de la crise », commente Sophie Jonval, la présidente du CNGTC. Fait marquant, ces cessations d'activités ont été à 53 % opérées par les chefs d'entreprise eux-mêmes, qui doivent, pour cela, envoyer aux greffes une déclaration de radiation et justifier de la dissolution puis liquidation de leur société. Ces actes volontaires, au nombre de 69.609 au premier semestre - soit 17.000 radiations supplémentaires enregistrées -, ont bondi de 32 % en glissement annuel.

