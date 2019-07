France : Décès du journaliste-écrivain Pierre Péan, auteur d’un brûlot contre Me Wade

Le journaliste et écrivain français Pierre Péan, auteur du livre intitulé "La République des mallettes", un brûlot qui met en cause plusieurs chef d’Etat dont l’ancien président Abdoulaye Wade, est décédé jeudi à l’âge de 81 ans "des suites d'une maladie" à l'hôpital d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise selon l'AFP.



Fils d'un coiffeur de l'ouest de la France, Pierre Péan avait débuté dans des cabinets ministériels au Gabon avant de se lancer dans le journalisme, passant par l'AFP puis l'hebdomadaire L'Express.



Mais, il s’est fait du public à travers une enquête dans "Le Canard enchaîné" sur l’affaire des diamants que l'empereur Bokassa de Centrafrique aurait offerts au président français Valéry Giscard d'Estaing. Le scandale aura un grand retentissement à deux ans de l'élection présidentielle.



En 1983, il avait publié les "Affaires africaines", sur les relations entre la France et le Gabon.



Il reviendra en 2011 sur les sujets africains avec son livre intitulé "La République des mallettes".



Dans ce brûlot qui avait les choux gras de la presse sénégalaise, il mettait plusieurs chef d'Etat africains dont l'ancien Abdoulaye Wade et son Karim.

