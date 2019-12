France: Deux adolescents enferment un chaton dans un micro-onde, l’allume et diffusent la vidéo sur la toile

La vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux au point où un internaute a contacté une société protectrice des animaux.



Sur la vidéo postée sur facebook, on peut voir « Le pauvre chaton qui se débat de toutes ses forces en hurlant de douleur », a écrit la SPA de DunKerque sur Facebook.



Plusieurs internautes ont estimé que la vidéo est « une horreur absolue ». De nombreuses personnes ont proposé d’adopter l’animal qui selon la voix du Nord est toujours vivant et en bonne santé.



L’animal été remis à une nouvelle famille aimante. Après avoir identifié les deux adolescents, l’association pour la protection des animaux a déposé une plainte contre ces derniers. Ils encourent une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende: «Nous ne vous lâcherons pas car à votre âge vous êtes responsables de votre méchanceté, de votre médiocrité.» , a déclaré la SPA du Nord.