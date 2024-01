France : Émigré depuis 24 ans, un homme se voit refuser la nationalité… à cause de son niveau en français

La France n'est pas seulement une destination appréciée des Sénégalais. C'est également la terre d'accueil de plusieurs Belges, qui vivent et travaillent chez leur pays voisin. C'est le cas de Vincent et Martine, un couple belge qui vit en France depuis respectivement 24 ans et 9 ans. Ils essaient d'avoir la nationalité française pour "bénéficier du droit de vote" entre autres motifs, mais leur demande a été infructueuse à cause de leur niveau dans la langue de Molière.



Cette histoire rapportée par le journal "Le Parisien", est d'autant plus surprenante, car le couple belge a comme langue maternelle, le français. Vincent et Martine ont fait toutes leurs études en Belgique, avec la langue française. Mais selon Vincent, qui vit et travaille en France depuis 24 ans, l'administration française leur refuse la nationalité, lui et son épouse, car ils ne peuvent prouver qu'ils ont un niveau suffisamment bon en Français.



" On lutte depuis plus d’un an et demi pour obtenir la citoyenneté et pourtant, on nous refuse la nationalité car on ne parvient pas à prouver qu’on parle français! ”, s’est insurgé Vincent dans les colonnes du "Parisien". Pourtant, ajoute-il, leur dossier a été irréprochable, mais ne manque que la preuve qu'ils parlent français couramment.



Une situation qui pourrait également toucher de nombreux Sénégalais qui vivent et travaillent en France et qui souhaiteraient acquérir la nationalité française.











Seneweb